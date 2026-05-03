Стармер провел переговоры с Зеленским в Армении.

ЛОНДОН, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с Владимиром Зеленским в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, следует из заявления канцелярии премьера.

© REUTERS / Stefan Rousseau Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване

Кроме того, Стармер и Зеленский обсудили сотрудничество в области оборонной промышленности с европейскими партнерами, а также мирные переговоры и "давление на Россию".