Стармер провел переговоры с Зеленским в Армении.

ЛОНДОН, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с Владимиром Зеленским в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, следует из заявления канцелярии премьера.
© REUTERS / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване
"Премьер-министр встретился с ... Владимиром Зеленским сегодня днем", - говорится в заявлении Даунинг-стрит. В нем также уточняется, что на встрече они обсудили конфликт на Украине.
Кроме того, Стармер и Зеленский обсудили сотрудничество в области оборонной промышленности с европейскими партнерами, а также мирные переговоры и "давление на Россию".