20:20 03.05.2026 (обновлено: 23:43 03.05.2026)
Стармер провел переговоры с Зеленским перед саммитом ЕС в Ереване

© REUTERS / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стармер провел переговоры с Зеленским в Армении.
  • На встрече обсуждались конфликт на Украине, сотрудничество в области оборонной промышленности с европейскими партнерами, мирные переговоры и "давление на Россию".
ЛОНДОН, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с Владимиром Зеленским в преддверии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, следует из заявления канцелярии премьера.
Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 мая. Стармер прибыл в Армению для участия в саммите ранее в воскресенье.
"Премьер-министр встретился с ... Владимиром Зеленским сегодня днем", - говорится в заявлении Даунинг-стрит. В нем также уточняется, что на встрече они обсудили конфликт на Украине.
Кроме того, Стармер и Зеленский обсудили сотрудничество в области оборонной промышленности с европейскими партнерами, а также мирные переговоры и "давление на Россию".
