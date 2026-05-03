Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Европа устроила против России на Украине - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 03.05.2026 (обновлено: 13:50 03.05.2026)
СМИ раскрыли, что Европа устроила против России на Украине

BZ: Европа использует украинцев как дешевую военную силу против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Berliner Zeitung пишет, что главы европейских стран используют украинцев в качестве дешевой военной силы против России.
  • Требования Запада о продолжении войны Украиной выглядят попыткой использовать страну в интересах европейской безопасности.
  • Обозреватель отмечает, что большинство украинских новобранцев силой заставили идти на фронт.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главы европейских стран используют украинцев в качестве дешевой военной силы против России, пишет Berliner Zeitung.
«

"Требования Запада о том, чтобы Украина продолжала войну, выглядят не столько проявлением солидарности, сколько попыткой использовать страну в интересах европейской безопасности. К Украине все чаще относятся как к военному подрядчику в борьбе с Россией", — говорится в публикации.

Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Журналист выступил с тревожным признанием об Украине
2 мая, 20:00
По словам обозревателя, европейские лидеры не обращают внимание на то, что большинство украинских новобранцев силой заставили идти на фронт. Кроме того, киевский режим использует конфликт с Россией ради собственной выгоды.
«
"Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше погибнет рядовых украинцев", — резюмируется в статье.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых видно, как задержанных увозят в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Минобороны Украины усилит рейды по спортзалам
2 мая, 16:41
 
В миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала