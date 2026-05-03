МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главы европейских стран используют украинцев в качестве дешевой военной силы против России, пишет Berliner Zeitung.
"Требования Запада о том, чтобы Украина продолжала войну, выглядят не столько проявлением солидарности, сколько попыткой использовать страну в интересах европейской безопасности. К Украине все чаще относятся как к военному подрядчику в борьбе с Россией", — говорится в публикации.
По словам обозревателя, европейские лидеры не обращают внимание на то, что большинство украинских новобранцев силой заставили идти на фронт. Кроме того, киевский режим использует конфликт с Россией ради собственной выгоды.
"Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше погибнет рядовых украинцев", — резюмируется в статье.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых видно, как задержанных увозят в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
