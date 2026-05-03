Названы страны, которые пострадают сильнее всего от роста цен на удобрения

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Резкий рост цен на удобрения из-за блокировки Ормузского пролива и перебоев в поставках сырья может привести к мировому аграрному кризису, сильнее всего пострадают Индия, Бангладеш, Пакистан и африканские страны, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.

Аналитик напомнил, что в 2022 году цены на удобрения выросли более чем на 80%, и это сразу отразилось на урожайности.