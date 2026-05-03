Рейтинг@Mail.ru
Названы страны, которые пострадают сильнее всего от роста цен на удобрения - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 03.05.2026
Названы страны, которые пострадают сильнее всего от роста цен на удобрения

РИА Новости: сильнее всего от роста цен на удобрения пострадают Индия и Пакистан

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАзотные удобрения
Азотные удобрения - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Азотные удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, что вызвало рост цен на сырье в мире, включая удобрения.
  • Резкий рост цен на удобрения может привести к мировому аграрному кризису, при этом сильнее всего пострадают Индия, Бангладеш, Пакистан и африканские страны.
  • Согласно прогнозам Всемирного банка, мировые цены на удобрения в 2026 году увеличатся на 31%, а стоимость карбамида взлетит на 60%, до 675 долларов за тонну.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Резкий рост цен на удобрения из-за блокировки Ормузского пролива и перебоев в поставках сырья может привести к мировому аграрному кризису, сильнее всего пострадают Индия, Бангладеш, Пакистан и африканские страны, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Россия способна обеспечить растущий спрос на удобрения, заявил Песков
20 марта, 13:16
"Удобрения напрямую зависят от цен на газ: до 70% их себестоимости связано с энергией. Поэтому энергетический кризис автоматически становится аграрным. Сильнее всего пострадают Индия, Бангладеш, Пакистан и ряд стран Африки", - отметил эксперт.
Аналитик напомнил, что в 2022 году цены на удобрения выросли более чем на 80%, и это сразу отразилось на урожайности.
Согласно прогнозам Всемирного банка, мировые цены на удобрения в 2026 году увеличатся на 31%, а стоимость карбамида взлетит на 60%, до 675 долларов за тонну. Резкий рост стоимости удобрений объясняется особенностями их изготовления, а оно сильно зависит от транзита газа в Европу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Переговоры между российской и индийской делегациями в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Россия в 2025 году нарастила поставки удобрений в Индию на 40 процентов
2 апреля, 19:26
 
Ормузский проливИндияБангладешРЭУ имени Г. В. ПлехановаВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала