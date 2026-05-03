Россияне активнее покупают золото в Турции как сбережение

Краткий пересказ от РИА ИИ

АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Граждане России в Турции стали уделять повышенное внимание покупке золота в качестве способа сбережения, сообщил РИА Новости владелец ювелирного магазина в Анкаре Осман Кушчу.

"В последнее время мы наблюдаем рост интереса со стороны российских граждан к покупке золота именно как инструмента сбережения", - сказал собеседник агентства.

Кушчу отметил, что спрос усилился на фоне волатильности валют и стремления сохранить накопления в более стабильных активах. По его словам, покупатели чаще выбирают инвестиционные изделия — слитки и монеты, а не украшения.

Он также указал, что российские клиенты проявляют большую осторожность и заранее изучают рынок, сравнивая цены и условия покупки. В частности, по его оценке, многие рассматривают золото как долгосрочный инструмент сохранения капитала.

Кроме того, Кушчу подчеркнул, что Турция остаётся привлекательной для подобных покупок благодаря развитому ювелирному рынку и относительно конкурентным ценам, что поддерживает интерес иностранных покупателей.

Интерес к золоту в Турции остается устойчиво высоким: металл воспринимается как защитный актив в условиях инфляции и колебаний курса лиры, а также широко используется в качестве формы семейных накоплений и подарков.