Туристы из Индонезии рассказали, что мечтают увидеть в России
06:19 03.05.2026
Туристы из Индонезии рассказали, что мечтают увидеть в России

ДЖАКАРТА, 3 мая — РИА Новости. Интерес индонезийских туристов к поездкам в Россию продолжает расти, больше всего жители архипелага мечтают увидеть снег и северное сияние, рассказал РИА Новости индонезийский предприниматель в сфере туризма Ихсаннудин.
"Многие индонезийцы очень заинтересованы в турах в Россию. Через нашу компанию мы уже организовали поездки для более чем 2 тысяч индонезийских туристов, и интерес продолжает расти с каждым годом", — сообщил он.
По его словам, главным притяжением для жителей тропической страны остается возможность впервые увидеть снег и настоящую зиму.
"Больше всего их впечатляет снег, особенно тех, кто никогда раньше не видел зимы. Также их очень интересуют русская архитектура, знаменитые достопримечательности, история, музеи и искусство", — отметил собеседник агентства.
Наибольшей популярностью среди индонезийцев пользуются Москва и Санкт-Петербург благодаря культурному наследию и архитектуре, однако все больше туристов рассматривают и поездки в Мурманск ради северного сияния.
"Для многих индонезийских путешественников Мурманск — это место мечты, где они надеются увидеть северное сияние. Для многих такая поездка становится одним из самых незабываемых впечатлений в жизни", — добавил он.
