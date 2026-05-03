Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив за сутки до 320 военных ВСУ, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Приют, Водянское, Белицкое, Доброполье, Шевченко, Васильевка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области, отмечает ведомство.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещена в России
