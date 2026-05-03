Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив за сутки до 320 военных ВСУ, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.