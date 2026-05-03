21:00 03.05.2026
Судоходство в Босфорском проливе возобновили в северном направлении

© KEGM/X
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение в Босфоре частично восстановили после поломки следующего в РФ судна.
  • Судоходство в проливе возобновили в северно-южном направлении.
  • Сухогруз ZALTRON был взят на сопровождение и безопасно поставлен на якорь в районе Ахыркапы.
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Судоходство в Босфорском проливе, ранее приостановленное из-за поломки двигателя у судна, следующего в Россию, возобновлено в северно-южном направлении, сообщило турецкое управление береговой охраны.
Движение судов в Босфорском проливе ранее было приостановлено в обоих направлениях из-за поломки сухогруза, следовавшего из Египта в Россию.
"Судоходство в проливе открыто в северно-южном направлении", - сообщило управление в соцсети Х.
По данным ведомства, сухогруз ZALTRON под координацией Центра управления судоходством Стамбула был взят на сопровождение.
Судно в сопровождении лоцмана и буксиров "KURTARMA-3" и "KURTARMA-5" при поддержке "KURTARMA-9" было безопасно поставлено на якорь в районе Ахыркапы.
