Судоходство в Босфорском проливе возобновили в северном направлении

АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Судоходство в Босфорском проливе, ранее приостановленное из-за поломки двигателя у судна, следующего в Россию, возобновлено в северно-южном направлении, сообщило турецкое управление береговой охраны.
Движение судов в Босфорском проливе ранее было приостановлено в обоих направлениях из-за поломки сухогруза, следовавшего из Египта в Россию.
"Судоходство в проливе открыто в северно-южном направлении", - сообщило управление в соцсети Х.
По данным ведомства, сухогруз ZALTRON под координацией Центра управления судоходством Стамбула был взят на сопровождение.
Судно в сопровождении лоцмана и буксиров "KURTARMA-3" и "KURTARMA-5" при поддержке "KURTARMA-9" было безопасно поставлено на якорь в районе Ахыркапы.