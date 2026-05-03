У сухогруза ZALTRON произошла поломка двигателя у берегов Куручешме

Судоходство в Босфорском проливе возобновили в северном направлении

Судоходство в проливе возобновили в северно-южном направлении.

Сухогруз ZALTRON был взят на сопровождение и безопасно поставлен на якорь в районе Ахыркапы.

АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Судоходство в Босфорском проливе, ранее приостановленное из-за поломки двигателя у судна, следующего в Россию, возобновлено в северно-южном направлении, сообщило турецкое управление береговой охраны.

Движение судов в Босфорском проливе ранее было приостановлено в обоих направлениях из-за поломки сухогруза, следовавшего из Египта в Россию.

По данным ведомства, сухогруз ZALTRON под координацией Центра управления судоходством Стамбула был взят на сопровождение.