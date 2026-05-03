В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за сухогруза

АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Движение судов в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях из-за поломки сухогруза, следовавшего в Россию, сообщило турецкое Управление береговой охраны.
"Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях... У сухогруза ZALTRON длиной 185 метров, следовавшего из Египта в Россию, произошла поломка двигателя у берегов Куручешме", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
К месту происшествия оперативно направлены буксиры "KURTARMA-3", "KURTARMA-5" и "KURTARMA-9" для оказания помощи судну.