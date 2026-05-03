В Стамбуле туристка погибла после падения светофора - РИА Новости, 03.05.2026
14:24 03.05.2026 (обновлено: 16:09 03.05.2026)
В Стамбуле туристка погибла после падения светофора

© AP Photo / Francisco SecoАвтомобили скорой помощи на улице в Стамбуле
Автомобили скорой помощи на улице в Стамбуле. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Стамбуле туристка из Египта погибла после падения светофора.
  • Инцидент произошел в районе Шишли, где водитель автомобиля потеряла управление после обморока и врезалась в опору светофора.
  • Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелыми травмами и кровоизлиянием в мозг, но, несмотря на усилия врачей, скончалась спустя неделю.
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Туристка, гражданка Египта, скончалась в Стамбуле после ДТП, в результате которого на неё упал светофор, передает агентство DHA.
"После столкновения автомобиля с опорой светофора она обрушилась на женщину", — пишет издание.
Инцидент произошёл в районе Шишли. По данным СМИ, водитель потеряла управление автомобилем после обморока за рулём и врезалась в опору светофора.
От удара конструкция рухнула на 43-летнюю Асму Салах Хегази, переходившую дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами и кровоизлиянием в мозг.
Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась спустя неделю после происшествия. Водитель автомобиля была задержана и отпущена под судебный контроль, расследование продолжается.
