© AP Photo / Francisco Seco Автомобили скорой помощи на улице в Стамбуле

В Стамбуле туристка погибла после падения светофора

АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Туристка, гражданка Египта, скончалась в Стамбуле после ДТП, в результате которого на неё упал светофор, передает агентство Туристка, гражданка Египта, скончалась в Стамбуле после ДТП, в результате которого на неё упал светофор, передает агентство DHA

"После столкновения автомобиля с опорой светофора она обрушилась на женщину", — пишет издание.

Инцидент произошёл в районе Шишли. По данным СМИ, водитель потеряла управление автомобилем после обморока за рулём и врезалась в опору светофора.

От удара конструкция рухнула на 43-летнюю Асму Салах Хегази, переходившую дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами и кровоизлиянием в мозг.