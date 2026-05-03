Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что европейские страны должны возобновить отношения с Россией.
- Эксперт подчеркнул, что антироссийский курс европейских стран лишь навредит им самим.
МОСКВА, 3 МАЯ — РИА Новости. Европейские страны должны возобновить отношения с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Европейцы полностью поддакивали Штатам. Они полюбили идею расширения американского влияния на центральную и восточную Европу. И мне тоже это нравилось, а вот строительство новых преград, чтобы исключить Россию — нет. Это совершенно абсурдная мысль с позиции Европы. От такого необходимо отказаться", — сказал он в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Диесену.
Эксперт подчеркнул, что антироссийский курс текущих глав европейских стран лишь навредит им самим.
В конце марта президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.