05:14 03.05.2026
СМИ: США пересмотрят решение разместить войска с дальнобойным оружием в ФРГ

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
  США пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в Германии в рамках планируемого сокращения американского военного контингента.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в этой стране, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на 5 тысяч человек. Этому решению предшествовала критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану.
"Это сокращение ставит под угрозу развертывание дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk... Официальное лицо из Пентагона сообщило, что Вашингтон отменит решение, объявленное (предыдущим главой Белого дома) Джо Байденом во время его президентского срока, о развертывании батальона с дальнобойным оружием в крупнейшей стране ЕС", - говорится в публикации газеты.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
