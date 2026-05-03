19:56 03.05.2026
У "Краснодара" большие шансы выиграть РПЛ, заявил Семин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семин заявил, что у "Краснодара" большие шансы выиграть чемпионат России в текущем сезоне.
  • "Краснодар" обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 1:0 и за два тура до финиша чемпионата вернулся на первое место в таблице РПЛ, опережая "Зенит" на один балл.
  • Семин отметил, что "Зенит" навяжет борьбу в последних турах и не сдаст позиции без сопротивления.
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что у футбольного клуба "Краснодар" большие шансы выиграть чемпионат России в текущем сезоне, однако петербургский "Зенит" навяжет борьбу в последних турах.
В воскресенье "быки" обыграли тольяттинский "Акрон" со счетом 1:0. За два тура до финиша чемпионата "Краснодар" с 63 очками вернулся на первое место в таблице РПЛ, опережая "Зенит" на один балл.
"Краснодар" играет стабильно, цельно. Все линии хорошо укреплены игроками, поэтому у них большие шансы выиграть лигу. Но "Зенит" так просто не отдаст. Они победили ЦСКА и показали в этом плане очень хороший матч и хорошую игру", - сказал Семин.
ФутболСпортЮрий СеминКраснодарЗенитЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
