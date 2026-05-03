"Ак Барс" обыграл "Металлург" и вышел в финал Кубка Гагарина

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на выезде выиграл у магнитогорского "Металлурга" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал первым финалистом Кубка Гагарина.