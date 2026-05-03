"Ак Барс" обыграл "Металлург" и вышел в финал Кубка Гагарина
16:53 03.05.2026 (обновлено: 17:14 03.05.2026)
"Ак Барс" обыграл "Металлург" и вышел в финал Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс" обыграл "Металлург" и вышел в финал Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс". Архивное фото
  • Казанский «Ак Барс» обыграл «Металлург» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ и стал первым финалистом Кубка Гагарина.
  • Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой «Ак Барса» в овертайме со счетом 4:3.
  • «Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на выезде выиграл у магнитогорского "Металлурга" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал первым финалистом Кубка Гагарина.
Встреча прошла в воскресенье в Магнитогорске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0). В составе "Ак Барса" шайбы забросили Алексей Пустозеров (4-я минута), Артем Галимов (12), Дмитрий Яшкин (51) и Александр Барабанов (70). У хозяев отличились Дерек Барак (7), Никита Михайлис (45) и Валерий Орехов (59).
"Ак Барс" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1. Команда завершила регулярный чемпионат на третьем месте в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина казанцы обыграли челябинский "Трактор" (4-1), а во втором - минское "Динамо" (4-0). "Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь", в четвертьфинале - нижегородское "Торпедо" (4-1).
Второй финалист Кубка Гагарина определится позднее в противостоянии ярославского "Локомотива" и омского "Авангарда" (2-3).
ХоккейАк БарсСпортАлексей ПустозеровДмитрий ЯшкинАртем ГалимовМеталлург (Магнитогорск)ТракторКХЛ 2025-2026
 
