ВС России уничтожили более десяти станций РЭБ ВСУ за неделю под Харьковом

Уничтожение станций РЭБ дает возможность российским военным более широко использовать различные типы разведывательных и ударных дронов.

Для уничтожения станций РЭБ применяются FPV-дроны на оптоволокне, что позволяет игнорировать воздействие помех и наносить точные удары.

БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили свыше десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Шум".

По его словам, операторы разведывательных и ударных беспилотников круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника. Он отметил, что несмотря на попытки маскировки средств радиопомех, расчеты выявляют и поражают станции.

"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - сказал "Шум".