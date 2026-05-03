ВС России уничтожили более десяти станций РЭБ ВСУ за неделю под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили свыше десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении.
- Уничтожение станций РЭБ дает возможность российским военным более широко использовать различные типы разведывательных и ударных дронов.
- Для уничтожения станций РЭБ применяются FPV-дроны на оптоволокне, что позволяет игнорировать воздействие помех и наносить точные удары.
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили свыше десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Шум".
По его словам, операторы разведывательных и ударных беспилотников круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника. Он отметил, что несмотря на попытки маскировки средств радиопомех, расчеты выявляют и поражают станции.
"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - сказал "Шум".
Командир пояснил, что подразделение применяет FPV-дроны на оптоволокне, что позволяет игнорировать воздействие помех и наносить точные удары непосредственно по станциям РЭБ. Он добавил, что их уничтожение дает возможность российским военным более широко использовать различные типы разведывательных и ударных дронов.