Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили более десяти станций РЭБ ВСУ за неделю под Харьковом - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 03.05.2026
ВС России уничтожили более десяти станций РЭБ ВСУ за неделю под Харьковом

РИА Новости: ВС РФ уничтожили десять станций РЭБ ВСУ за неделю под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения беспилотных систем группировки «Север» за неделю уничтожили свыше десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении.
  • Уничтожение станций РЭБ дает возможность российским военным более широко использовать различные типы разведывательных и ударных дронов.
  • Для уничтожения станций РЭБ применяются FPV-дроны на оптоволокне, что позволяет игнорировать воздействие помех и наносить точные удары.
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили свыше десяти станций радиоэлектронной борьбы ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным "Шум".
По его словам, операторы разведывательных и ударных беспилотников круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника. Он отметил, что несмотря на попытки маскировки средств радиопомех, расчеты выявляют и поражают станции.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
ВС России с начала СВО уничтожили более 140 тысяч украинских дронов
2 мая, 12:32
"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - сказал "Шум".
Командир пояснил, что подразделение применяет FPV-дроны на оптоволокне, что позволяет игнорировать воздействие помех и наносить точные удары непосредственно по станциям РЭБ. Он добавил, что их уничтожение дает возможность российским военным более широко использовать различные типы разведывательных и ударных дронов.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
ВС России нанесли поражение предприятию ВПК Украины
2 мая, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала