Боец ВС России за полгода прошел путь от новобранца до инструктора БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Боец ВС России с позывным «Пушок» за несколько месяцев службы прошел путь от новобранца до инструктора по беспилотным летательным аппаратам.

ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Командир расчёта 120-й дивизии соединения морской пехоты действующей в составе группировки "Восток" с позывным "Пушок" рассказал РИА Новости, что прошел путь от новобранца до инструктора по беспилотным летательным аппаратам за несколько месяцев службы.

По его словам, он родом из Иркутской области и воспитывался опекунами.

"Я сирота, вырос с опекунами, подписал контракт полгода назад", — отметил он.

Военнослужащий рассказал, что прошел обучение на оператора FPV-дронов и участвовал в боевых задачах.

"Отучился на оператора, работал на задачах, а сейчас уже обучаю новые расчеты", — сообщил "Пушок".

По его словам, подготовка операторов БПЛА ведется в ускоренном формате с упором на практику.