Боец ВС России за полгода прошел путь от новобранца до инструктора БПЛА - РИА Новости, 03.05.2026
07:01 03.05.2026
Боец ВС России за полгода прошел путь от новобранца до инструктора БПЛА

Российские военнослужащие
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец ВС России с позывным «Пушок» за несколько месяцев службы прошел путь от новобранца до инструктора по беспилотным летательным аппаратам.
  • Военнослужащий из Иркутской области подписал контракт полгода назад и прошел обучение на оператора FPV-дронов.
  • Подготовка операторов БПЛА ведется в ускоренном формате с упором на практику.
ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Командир расчёта 120-й дивизии соединения морской пехоты действующей в составе группировки "Восток" с позывным "Пушок" рассказал РИА Новости, что прошел путь от новобранца до инструктора по беспилотным летательным аппаратам за несколько месяцев службы.
По его словам, он родом из Иркутской области и воспитывался опекунами.
"Я сирота, вырос с опекунами, подписал контракт полгода назад", — отметил он.
Военнослужащий рассказал, что прошел обучение на оператора FPV-дронов и участвовал в боевых задачах.
"Отучился на оператора, работал на задачах, а сейчас уже обучаю новые расчеты", — сообщил "Пушок".
По его словам, подготовка операторов БПЛА ведется в ускоренном формате с упором на практику.
Он подчеркнул, что передача опыта новым бойцам является важной частью работы подразделения.
