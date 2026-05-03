Группировка "Восток" сорвала массированный удар ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Операторы дронов группировки "Восток" предотвратили массированный удар ВСУ по передовым позициям и путям снабжения в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
Они провели воздушную разведку и обнаружили маршруты полетов беспилотников противника. На их перехват направили специализированные дроны.
"В результате точных попаданий сбиты украинские разведывательные БПЛА самолетного типа "Щедрик" и "Лелека", — рассказали в ведомстве.
Группы прикрытия также уничтожили тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга", добавили в министерстве.
22 июня 2022, 17:18