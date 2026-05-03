Рейтинг@Mail.ru
Боец спас из-под артиллерийского огня двух военнослужащих - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 03.05.2026
Боец спас из-под артиллерийского огня двух военнослужащих

Боец спас из-под артиллерийского огня двух раненых военнослужащих

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Младший сержант Владимир Губенко вынес из-под артиллерийского огня двух раненых военнослужащих.
  • Благодаря действиям Губенко жизни товарищей были спасены.
  • Разведчик Сергей Тамман уничтожил минометный расчет противника, скрытно подобравшись к его позиции.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Младший сержант российских Вооруженных Сил Владимир Губенко в ходе одного из эпизодов специальной военной операции вынес из-под артиллерийского огня двух раненых военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделение Губенко во время разведки попало под артиллерийский обстрел противника, в результате несколько военнослужащих получили осколочные ранения.
"Владимир под огнем артиллерии ВСУ вынес двух военнослужащих и оперативно оказал им первую медицинскую помощь. Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Владимира Губенко, жизни товарищей были спасены", - говорится в сообщении.
Также ведомство рассказало о еще одном разведчике рядовом Сергее Таммане. Он во время выполнения задачи по корректировке огня артиллерии в условиях активного применения артиллерии и ударных беспилотников ВСУ скрытно подобрался к позиции противника и уничтожил трех украинских военнослужащих.
Благодаря мужеству и профессионализму Таммана был уничтожен минометный расчет противника, подчеркнули в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Боец ВС России внес вклад в освобождение населенного пункта в зоне СВО
Вчера, 00:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала