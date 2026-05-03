Боец спас из-под артиллерийского огня двух военнослужащих

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Младший сержант российских Вооруженных Сил Владимир Губенко в ходе одного из эпизодов специальной военной операции вынес из-под артиллерийского огня двух раненых военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделение Губенко во время разведки попало под артиллерийский обстрел противника, в результате несколько военнослужащих получили осколочные ранения.
"Владимир под огнем артиллерии ВСУ вынес двух военнослужащих и оперативно оказал им первую медицинскую помощь. Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Владимира Губенко, жизни товарищей были спасены", - говорится в сообщении.
Также ведомство рассказало о еще одном разведчике рядовом Сергее Таммане. Он во время выполнения задачи по корректировке огня артиллерии в условиях активного применения артиллерии и ударных беспилотников ВСУ скрытно подобрался к позиции противника и уничтожил трех украинских военнослужащих.
Благодаря мужеству и профессионализму Таммана был уничтожен минометный расчет противника, подчеркнули в МО РФ.