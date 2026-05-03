В Словакии почтили память погибших в годы ВОВ

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жители словацкого города Тренчин почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили в их честь цветы, рассказали РИА Новости в Россотрудничестве.
Памятное мероприятие в преддверии Дня Победы состоялось в лесопарке Брезина у памятника жертвам фашизма. Там прошла церемония возложения цветов и панихида в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Почтить память жертв пришли соотечественники, представители Словацкого союза борцов-антифашистов и других общественных организаций, а также жители и гости города.
Участники мероприятия отдали дань памяти павшим минутой молчания и выразили благодарность тем, кто отдал свою жизнь за мир и свободу.
В доме культуры города Златовце в регионе Тренчин в концертной программе "Песни моей Родины" прозвучали песни военных лет. Также со сцены прозвучали стихи, посвященные памяти героев войны.
Организатором мероприятия выступила Русская ассоциация "Берега". В акции также приняли участие представители Словацкого союза борцов-антифашистов, общественной организации сербов "Слога", представители посольства России в Словакии и Русского дома в Братиславе. Мотоциклисты из клуба "Ночные волки" тоже приняли участие в этих мемориальных мероприятиях - мотопробег завершится к 9 мая.
Руководитель Русского дома в Словакии Ольга Крошкина отметила, что мероприятие стало важной частью подготовки к празднованию Дня Победы, и еще раз подчеркнула значимость сохранения исторической памяти и уважения к подвигу предков.