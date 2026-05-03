08:29 03.05.2026 (обновлено: 11:20 03.05.2026)
Российские синхронистки стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Сиане

Российские синхронистки начали третий день Кубка мира с двух бронзовых наград

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские синхронисты стали бронзовыми призерами в двух дисциплинах на третьем этапе Кубка мира в Сиане.
  • Екатерина Штатнова заняла третье место в сольной произвольной программе.
  • Владимир Першин и Арина Тумкина заняли третье место в произвольной программе микст-дуэтов.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские синхронисты стали бронзовыми призерами в двух дисциплинах в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира в Сиане (Китай).
Екатерина Штатнова стала третьей в сольной произвольной программе, набрав 279,5714 балла. Победила немка Клара Блайер (282,8000), второй стала белоруска Василина Хондошко (282,6151). Еще одна россиянка Валерия Плеханова (242,0789) расположилась на четвертой позиции.
Владимир Першин и Арина Тумкина (196,2750) заняли третье место в произвольной программе микст-дуэтов. Победу одержали китайцы Цао Исинь и Ши Хаоюэ (224,8041), серебро на счету британцев Изабель Торп и Ранджуо Томблина (222,5926).
Этап в Сиане завершится 3 мая командными соревнованиями в акробатике. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.
