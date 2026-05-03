Российские синхронистки стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Сиане

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские синхронисты стали бронзовыми призерами в двух дисциплинах в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира в Сиане (Китай).

Екатерина Штатнова стала третьей в сольной произвольной программе, набрав 279,5714 балла. Победила немка Клара Блайер (282,8000), второй стала белоруска Василина Хондошко (282,6151). Еще одна россиянка Валерия Плеханова (242,0789) расположилась на четвертой позиции.

Владимир Першин и Арина Тумкина (196,2750) заняли третье место в произвольной программе микст-дуэтов. Победу одержали китайцы Цао Исинь и Ши Хаоюэ (224,8041), серебро на счету британцев Изабель Торп и Ранджуо Томблина (222,5926).