Почему в России так и не появился Севсиб

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Уже более ста лет рассматривается возможность постройки Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Тем не менее проект так и остается на бумаге, не переходя в практическую плоскость.
Почему же так получается? Нужна ли России новая железная дорога?
Со времен постройки Транссиба
Северо-Сибирская магистраль — не просто очередной крупный инфраструктурный проект. Уже к началу 1980-х годов общепризнанной стала необходимость магистрали, пересекающей всю "зауральскую" Россию до морей Тихого океана.
Споры шли о маршруте. К тому времени сложилось три варианта, которые условно можно назвать "полярным", "северным" и "главным". Со временем главный был реализован — так появился Транссиб. Причины выбора маршрута и самого строительства лежали исключительно в плоскости военно-политической и геостратегической.
Однако со временем в деле хозяйственного освоения юга восточной России новая магистраль сыграла огромную роль. В местах пересечения с транспортными коридорами ее благотворное влияние распространялось на 600–800 километров по обе стороны.
Помешала перестройка
Несмотря на то что польза от Транссиба сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, судьба Севсиба оказалась печальной. Проект был близок к реализации в 1980-х годах.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев перед началом Внеочередного III Съезда народных депутатов СССР. 12 марта 1990 года
Появилось даже техническое задание, где необходимость строительства необходимость строительства магистрали обосновывалась следующими словами: "В настоящий момент сеть железных дорог Сибири чрезмерно перегружена. На ряде участков имеются "узкие места", существенно ограничивающие возможности наращивания грузооборота. В таком положении транспортная сеть не может обеспечить освоение ожидаемого прироста перевозок".
Но распад СССР и последовавшее за ним разрушение межрегиональных и межотраслевых экономических связей привели к кратному снижению объемов перевозки грузов по железной дороге. Севсиб потерял актуальность.
О "Севсибе" вспомнили
Однако история с "Севсибом" получила новый актуальный виток в 2023 году. Новая магистраль рассматривается как связующее звено, которое может соединить Сибирь с арктическими портами.
"Объем перевозок по Северо-Сибирской дороге может достичь 115 миллионов тонн в год, при этом порядка 50 миллионов тонн ожидаются от угольных грузов", — рассказал эксперт железнодорожной отрасли Алексей Лерон.
По мнению специалиста, для строительства магистрали существует три основных причины. Во-первых, новая дорога задумана как средство расширения грузовой базы и разгрузки Транссиба, который сейчас перегружен.
Во-вторых, "Севсиб" рассматривают как элемент транспортной стратегии, интегрированной в Северный морской путь и Трансарктический коридор.
В-третьих, железнодорожная магистраль — это инструмент развития отдаленных территорий и ресурсного освоения Севера.
Пятьдесят триллионов рублей
Тем не менее на данном этапе, как писали СМИ, правительство признало строительство нецелесообразным и предлагает отказаться от реализации проекта строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.
Строительство
Таким образом, проект Северо-Сибирской железнодорожной магистрали в очередной раз отодвинут на неопределенное время.