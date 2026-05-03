Почему в России так и не появился Севсиб

Поезд идет по Южному ходу Транссиба через Аскизскую степь возле деревни Верхний Аскиз в Республике Хакасия

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Уже более ста лет рассматривается возможность постройки Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Тем не менее проект так и остается на бумаге, не переходя в практическую плоскость.

Почему же так получается? Нужна ли России новая железная дорога?

Со времен постройки Транссиба

Северо-Сибирская магистраль — не просто очередной крупный инфраструктурный проект. Уже к началу 1980-х годов общепризнанной стала необходимость магистрали, пересекающей всю "зауральскую" Россию до морей Тихого океана.

Споры шли о маршруте. К тому времени сложилось три варианта, которые условно можно назвать "полярным", "северным" и "главным". Со временем главный был реализован — так появился Транссиб. Причины выбора маршрута и самого строительства лежали исключительно в плоскости военно-политической и геостратегической.

Однако со временем в деле хозяйственного освоения юга восточной России новая магистраль сыграла огромную роль. В местах пересечения с транспортными коридорами ее благотворное влияние распространялось на 600–800 километров по обе стороны.

Помешала перестройка

Несмотря на то что польза от Транссиба сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, судьба Севсиба оказалась печальной. Проект был близок к реализации в 1980-х годах.

Появилось даже техническое задание, где необходимость строительства необходимость строительства магистрали обосновывалась следующими словами : "В настоящий момент сеть железных дорог Сибири чрезмерно перегружена. На ряде участков имеются "узкие места", существенно ограничивающие возможности наращивания грузооборота. В таком положении транспортная сеть не может обеспечить освоение ожидаемого прироста перевозок".

Но распад СССР и последовавшее за ним разрушение межрегиональных и межотраслевых экономических связей привели к кратному снижению объемов перевозки грузов по железной дороге. Севсиб потерял актуальность.

О "Севсибе" вспомнили

Однако история с "Севсибом" получила новый актуальный виток в 2023 году. Новая магистраль рассматривается как связующее звено, которое может соединить Сибирь с арктическими портами.

"Объем перевозок по Северо-Сибирской дороге может достичь 115 миллионов тонн в год, при этом порядка 50 миллионов тонн ожидаются от угольных грузов", — рассказал эксперт железнодорожной отрасли Алексей Лерон.

По мнению специалиста, для строительства магистрали существует три основных причины. Во-первых, новая дорога задумана как средство расширения грузовой базы и разгрузки Транссиба, который сейчас перегружен.

Во-вторых, "Севсиб" рассматривают как элемент транспортной стратегии, интегрированной в Северный морской путь и Трансарктический коридор.

В-третьих, железнодорожная магистраль — это инструмент развития отдаленных территорий и ресурсного освоения Севера.

Пятьдесят триллионов рублей

Тем не менее на данном этапе, как писали СМИ, правительство признало строительство нецелесообразным и предлагает отказаться от реализации проекта строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.