Ротенберг: сборная России обязана сразу побеждать на мировом уровне

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского хоккейного клуба "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что с первой игры на международной арене сборная Россия должна начать побеждать.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.
"Мы обязаны быть к этому готовы, поэтому должны работать не только над возвращением, но и с нашими игроками, чтобы они были готовы вернуться на международную арену и сразу начать побеждать. Мы обязаны с первой игры начать побеждать. Это большая работа, которая сейчас ведется", - сказал Ротенберг.
