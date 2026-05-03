Ротенберг: сборная России обязана сразу побеждать на мировом уровне
11:06 03.05.2026 (обновлено: 11:16 03.05.2026)
Ротенберг: сборная России обязана сразу побеждать на мировом уровне

© пресс-служба ХК СКА
  • Роман Ротенберг заявил, что сборная России должна с первой игры на международной арене начать побеждать.
  • В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации.
  • МОК рекомендовал снимать ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, но взрослых атлетов по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского хоккейного клуба "Динамо" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что с первой игры на международной арене сборная Россия должна начать побеждать.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.
"Мы обязаны быть к этому готовы, поэтому должны работать не только над возвращением, но и с нашими игроками, чтобы они были готовы вернуться на международную арену и сразу начать побеждать. Мы обязаны с первой игры начать побеждать. Это большая работа, которая сейчас ведется", - сказал Ротенберг.
Ротенберг заявил, что не хочет быть главой мирового хоккея
Ротенберг заявил, что не хочет быть главой мирового хоккея
11 апреля, 10:42
 
ХоккейСпортРоссияБелоруссияУкраинаРоман РотенбергМеждународный олимпийский комитет (МОК)Федерация хоккея России (ФХР)Международная федерация хоккея (IIHF)
 
