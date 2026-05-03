Рейтинг@Mail.ru
В Саратове при пожаре в частном доме пострадали четыре человека - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 03.05.2026 (обновлено: 11:24 03.05.2026)
В Саратове при пожаре в частном доме пострадали четыре человека

Три ребенка и мужчина пострадали при пожаре в частном доме в Саратове

© Фото : МЧС Саратовской области/MAXПоследствия пожара в частном доме в Саратове
Последствия пожара в частном доме в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : МЧС Саратовской области/MAX
Последствия пожара в частном доме в Саратове
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове при пожаре в частном доме пострадали четыре человека.
  • Среди пострадавших — 35-летний хозяин дома и его дочь, получившие ожоги, а также две девочки, госпитализированные с отравлением продуктами горения.
  • Причиной пожара стало возгорание электрогенератора, сообщила прокуратура Саратовской области.
САРАТОВ, 3 мая - РИА Новости. Три девочки и мужчина пострадали в результате пожара в частном доме в Саратове, все они госпитализированы, сообщили в ГУМЧС по Саратовской области.
Сообщение о ЧП поступило в МЧС в субботу в 19.24 мск. На 4-м Черемуховом проезде горел частный дом на площади 80 квадратных метров.
Тушение пожара в селе Новоильинка Томской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Томской области из-за пожара в селе повреждено 16 домов
Вчера, 06:36
"Ожоги получил 35-летний хозяин дома и его дочка 2020 года рождения, они в ожоговом центре. Еще две девочки 2021 и 2023 годов рождения в лечебном учреждении с отравлением продуктами горения", - говорится в сообщении ГУМЧС на платформе "Макс".
Пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории выясняют причину и обстоятельства инцидента.
Позднее прокуратура Саратовской области сообщила в своем канале на платформе "Макс", что причиной пожара стало возгорание электрогенератора. Организована проверка.
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В морском терминале в Туапсе потушили пожар
2 мая, 12:40
 
ПроисшествияСаратовская областьСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала