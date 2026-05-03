20:19 03.05.2026
Шереметьево предупредил об усиленном контроле прибывающих из-за границы

© РИА Новости / Сергей Трубицын | Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шереметьево работает в штатном режиме, но предупреждает о возможном увеличении времени прохождения послеполетных формальностей для пассажиров международных рейсов из-за усиленного контроля.
  • Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из "Шереметьево" обслуживаются в обычном режиме.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров, прибывающих из-за рубежа, об увеличении времени прохождения послеполетных формальностей из-за усиления контроля, воздушная гавань работает штатно, сообщил аэропорт.
"Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме... В связи с усиленными мерами контроля, проводимыми государственными органами, пассажирам, прибывающим международными рейсами, следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполетных формальностей", - говорится в сообщении.
Скопления пассажиров не связаны с введением временных ограничений, подчеркнули в Шереметьево. Длительное прохождение послеполетных формальностей связано с полным досмотром при прохождении таможенного контроля на прилете.
"Пассажиры внутренних рейсов, а также пассажиры, вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме", - отметили в аэропорту.
Службы аэропорта усилены в условиях возможных скоплений пассажиров, сотрудники активно оказывают содействие пассажирам, особое внимание уделяется маломобильным гражданам и пассажирам с детьми, добавили в воздушной гавани.
