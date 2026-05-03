В Шереметьево рассказали об обслуживании пассажиров внутренних рейсов

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из "Шереметьево" обслуживаются в обычном режиме, сообщила пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что службы аэропорта усилены в условиях возможных скоплений пассажиров по прилете в режиме введенного дополнительного контроля государственными органами. Сотрудники в залах прилета оказывают содействие пассажирам. Маломобильные граждане и пассажиры с детьми обслуживаются вне очереди.