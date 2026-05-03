В Шереметьево объяснили задержки с послеполетными формальностями

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов в аэропорту Шереметьево связано со 100% таможенным досмотром на прилете, сообщила пресс-служба авиагавани.
"Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Распространяемая информация о том, что "скопления пассажиров" связаны с введением сигнала "ковер", не соответствует действительности. Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилете", - говорится в сообщении.
Добавляется, что аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание воздушных судов, пассажиров и багажа в полном объеме. Все службы аэропорта работают в штатном режиме.