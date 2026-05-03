В Шереметьево объяснили задержки с послеполетными формальностями

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов в аэропорту Шереметьево связано со 100% таможенным досмотром на прилете, сообщила пресс-служба авиагавани.

Добавляется, что аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание воздушных судов, пассажиров и багажа в полном объеме. Все службы аэропорта работают в штатном режиме.