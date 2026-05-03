Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию из-за ограничений

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений, возможны корректировки в расписании рейсов, сообщила Росавиация.

"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.