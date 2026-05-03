Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО прибыл в Армению.
- В аэропорту его встречал вице-премьер Армении Мгер Григорян.
- Марк Рютте примет участие в восьмом саммите Европейского политического сообщества.
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Армению на саммит Европейского политического сообщества, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
«
"Для участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества в Армению прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В международном аэропорту "Звартноц" его встречал вице-премьер Армении Мгер Григорян", - говорится в сообщении.
Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 мая.
Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения - ЕС, на котором Европейский союз будут представлять президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Зеленский прибыл в Ереван
Вчера, 15:36