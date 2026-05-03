Посольство в Швеции выяснит, есть ли россияне на борту задержанного судна

Береговая охрана Швеции задержала Jin Hui в Балтийском море по подозрению в использовании ложного флага и за упоминание в санкционных списках Европы.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Посольство России уточняет у береговой охраны Швеции, имеются ли на борту задержанного танкера россияне, ответа пока не поступало, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Береговая охрана Швеции сообщила в воскресенье, что задержала в Балтийском море танкер Jin Hui, который подозревается в якобы использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы.