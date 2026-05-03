20:52 03.05.2026 (обновлено: 21:13 03.05.2026)
Посольство в Швеции выяснит, есть ли россияне на борту задержанного судна

Посольство РФ в Швеции уточняет, есть ли на борту задержанного танкера россияне

© Фото : Kustbevakningen﻿Швеция задержала в Балтийском море танкер Jin Hui под сирийским флагом
Швеция задержала в Балтийском море танкер Jin Hui под сирийским флагом
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России направило запрос в Береговую охрану Швеции, чтобы уточнить, есть ли на борту задержанного танкера Jin Hui российские граждане.
  • Береговая охрана Швеции задержала Jin Hui в Балтийском море по подозрению в использовании ложного флага и за упоминание в санкционных списках Европы.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Посольство России уточняет у береговой охраны Швеции, имеются ли на борту задержанного танкера россияне, ответа пока не поступало, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Береговая охрана Швеции сообщила в воскресенье, что задержала в Балтийском море танкер Jin Hui, который подозревается в якобы использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы.
"Посольство России в Швеции направило Береговой охране Швеции запрос с целью уточнить, имеются ли на борту задержанного судна российские граждане. Официального ответа пока не поступало", - сообщили в посольстве.
