Посольство в Швеции выяснит, есть ли россияне на борту задержанного судна

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Посольство России уточняет у береговой охраны Швеции, имеются ли на борту задержанного танкера россияне, ответа пока не поступало, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Береговая охрана Швеции сообщила в воскресенье, что задержала в Балтийском море танкер Jin Hui, который подозревается в якобы использовании ложного флага и фигурирует в санкционных списках Европы.
"Посольство России в Швеции направило Береговой охране Швеции запрос с целью уточнить, имеются ли на борту задержанного судна российские граждане. Официального ответа пока не поступало", - сообщили в посольстве.
