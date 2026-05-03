Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политический аналитик Алан Уотсон заявил, что Москва продолжит наступление на Одессу и другие крупные города Украины, если Киев и Запад не признают новые территории российскими.
- По словам эксперта, Путин обозначил условия для мирного соглашения: признание Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона постоянной российской территорией и отсутствие "миротворцев" из Европы, НАТО или нацистов на Украине.
- Алан Уотсон предупредил о серьезных последствиях продолжения военных поставок на Украину, в том числе систем наведения ракет с ИИ для нанесения ударов вглубь российской территории.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москва продолжит наступление на Одессу и другие крупные города Украины, если Киев и Запад не будут признавать новые территории российскими, заявил в соцсети X политический аналитик Алан Уотсон.
"В июне 2024 года Путин обозначил российские условия для устойчивого мирного соглашения: никаких временных прекращений огня, никаких европейских "миротворцев", никакой НАТО или нацистов на Украине — и признание Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона постоянной российской территорией. Если страны НАТО и Киев не признают их за Москвой, Россия продолжит наступать на Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. "Минска-3" не будет", — отметил он.
Сырский публично пожаловался на ситуацию в ВСУ
Вчера, 15:05
Также эксперт предупредил о серьезных последствиях продолжения военных поставок на Украину, в том числе систем наведения ракет с ИИ для нанесения ударов вглубь российской территории.
На прошлой неделе Путин заявил, что Россия не будет делать публичных заявлений об исходе специальной военной операции (СВО), а будет реализовывать поставленные задачи. Глава государства выразил уверенность в достижении целей.