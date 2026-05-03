Рейтинг@Mail.ru
Происходящее в Финляндии рядом с российской границей шокировало журналиста - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 03.05.2026 (обновлено: 15:50 03.05.2026)
Происходящее в Финляндии рядом с российской границей шокировало журналиста

Боуз удивился решению НАТО провести учения в Финляндии рядом с границей РФ

© Фото : ВМС ФинляндииУчения Военно-морского флота Финляндии
Учения Военно-морского флота Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : ВМС Финляндии
Учения Военно-морского флота Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО начала военные учения в Финляндии недалеко от российской границы.
  • Ирландский журналист Чей Боуз назвал это решение рискованным.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Решение НАТО начать военные учения в Финляндии недалеко от российской границы является рискованным, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"На границе с Россией начались военные учения НАТО. Маневры Northern Strike 26 стартовали в Финляндии — всего в 70 километрах от России. США и страны НАТО отрабатывают артиллерийскую и боевую стрельбу. Что может пойти не так?" — поинтересовался он.
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Польше начались учения НАТО
Вчера, 10:56
Накануне стало известно, что в Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26. Место проведения — полигон Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Он расположен в 70 километрах от российской границы. По данным финских Сухопутных сил, в маневрах примут участие 640 военнослужащих. Они отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. При этом число задействованной техники неизвестно. Учения пройдут до 12 мая.
Как отмечал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом, а также увеличила масштаб маневров у границы. Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Россия возвращается к жесткой конфронтации с Европой, заявил Песков
Вчера, 13:09
 
В миреФинляндияРоссияСШАЧей БоузНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала