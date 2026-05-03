Происходящее в Финляндии рядом с российской границей шокировало журналиста

Накануне стало известно, что в Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26. Место проведения — полигон Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Он расположен в 70 километрах от российской границы. По данным финских Сухопутных сил, в маневрах примут участие 640 военнослужащих. Они отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. При этом число задействованной техники неизвестно. Учения пройдут до 12 мая.