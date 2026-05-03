Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как россияне планируют отдых - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:47 03.05.2026
Эксперты рассказали, как россияне планируют отдых

Аналитики "Туту": россияне планируют летний отдых заранее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки.
  • Горизонт планирования в авиаперевозках стабилен и составляет 15–16 дней до вылета, в железнодорожных перевозках и бронировании отелей интервал увеличился до 15 дней.
  • Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники, а семьи с детьми предпочитают бронировать отели за три месяца и более.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики сервиса "Туту".
"Летние поездки планируют заранее, тогда как зимой, весной и осенью бронирования совершаются ближе к дате. В летний период горизонт планирования достигает примерно 19-20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12-15 дней", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Наиболее стабилен горизонт планирования в авиаперевозках - за последние пять лет он практически не изменился и составляет 15-16 дней до вылета. В железнодорожных перевозках и бронировании отелей за последние годы интервал увеличился - с 8-10 дней до 15 дней.
При этом, по словам директора по развитию партнерской сети сервиса "Туту" Эмиля Зиядинова, значительная доля билетов по-прежнему бронируется в последний момент. "Однако постепенно растет интерес к более раннему планированию, особенно в железнодорожных поездках", - добавил он.
Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники: за 1-2 дня до поездки они оформляют 26-29% авиабилетов и 26-33% железнодорожных билетов. У семей с детьми самая низкая доля спонтанных поездок и самая высокая доля бронирований отелей за три месяца и более.
Пара отдыхает на пляже - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россияне стали активнее переносить отпуска на осень, показало исследование
19 декабря 2025, 08:55
 
ТуризмОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала