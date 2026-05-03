Эксперты рассказали, как россияне планируют отдых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки.
- Горизонт планирования в авиаперевозках стабилен и составляет 15–16 дней до вылета, в железнодорожных перевозках и бронировании отелей интервал увеличился до 15 дней.
- Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники, а семьи с детьми предпочитают бронировать отели за три месяца и более.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики сервиса "Туту".
"Летние поездки планируют заранее, тогда как зимой, весной и осенью бронирования совершаются ближе к дате. В летний период горизонт планирования достигает примерно 19-20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12-15 дней", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Наиболее стабилен горизонт планирования в авиаперевозках - за последние пять лет он практически не изменился и составляет 15-16 дней до вылета. В железнодорожных перевозках и бронировании отелей за последние годы интервал увеличился - с 8-10 дней до 15 дней.
При этом, по словам директора по развитию партнерской сети сервиса "Туту" Эмиля Зиядинова, значительная доля билетов по-прежнему бронируется в последний момент. "Однако постепенно растет интерес к более раннему планированию, особенно в железнодорожных поездках", - добавил он.
Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники: за 1-2 дня до поездки они оформляют 26-29% авиабилетов и 26-33% железнодорожных билетов. У семей с детьми самая низкая доля спонтанных поездок и самая высокая доля бронирований отелей за три месяца и более.
Россияне стали активнее переносить отпуска на осень, показало исследование
19 декабря 2025, 08:55