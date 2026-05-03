Эксперты рассказали, как россияне планируют отдых

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки.

Горизонт планирования в авиаперевозках стабилен и составляет 15–16 дней до вылета, в железнодорожных перевозках и бронировании отелей интервал увеличился до 15 дней.

Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники, а семьи с детьми предпочитают бронировать отели за три месяца и более.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики сервиса "Туту".

"Летние поездки планируют заранее, тогда как зимой, весной и осенью бронирования совершаются ближе к дате. В летний период горизонт планирования достигает примерно 19-20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12-15 дней", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Наиболее стабилен горизонт планирования в авиаперевозках - за последние пять лет он практически не изменился и составляет 15-16 дней до вылета. В железнодорожных перевозках и бронировании отелей за последние годы интервал увеличился - с 8-10 дней до 15 дней.

При этом, по словам директора по развитию партнерской сети сервиса "Туту" Эмиля Зиядинова, значительная доля билетов по-прежнему бронируется в последний момент. "Однако постепенно растет интерес к более раннему планированию, особенно в железнодорожных поездках", - добавил он.