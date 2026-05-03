Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голикова назвала Путина настоящим мужчиной.
- Она заявила это после того, как Путин раскрыл зонт, укрыв от дождя ее и Мурашко во время посещения Федерального центра медицины катастроф.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призналась, что считает президента России Владимира Путина настоящим мужчиной.
Глава государства вместе с вице-премьером и министром здравоохранения Михаилом Мурашко 28 апреля посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) НМХЦ имени Н.И. Пирогова в Москве.
В ходе осмотра пошел дождь, президент раскрыл зонт, укрыв от непогоды сопровождавших его вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко.
"Не дал, не дал (самой держать зонт - ред.), поберег меня… У нас президент – настоящий мужчина", - сказала Голикова автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Путин назвал любовь к Родине костяком для миропонимания россиян
30 апреля, 14:37