В Пулково задержаны более 40 рейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Более 40 рейсов задержано на более чем 2 часа в аэропорту "Пулково" из-за ранее вводимых ограничений, сообщает аэропорт.

"Первым после открытия воздушного пространства в Петербург в 8:24 прибыл рейс FV 6574 из Красноярска . Расписание в аэропорту Пулково может корректироваться. На текущий момент - более 2 часов задержано более 40 рейсов", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для выполнения запланированного полетного плана.