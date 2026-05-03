05:56 03.05.2026 (обновлено: 07:29 03.05.2026)
Врач рассказал, какие привычки в питании вредят здоровью

Бургер. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, рассказал РИА Новости эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад.
"Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, например, полуфабрикатов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, которые приводят к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению", - сообщил он.
Врач отметил, что самая частая ошибка - это питаться "по привычке", так, как это было принято у родителей: "утром каша, на обед "первое - второе - компот", яблоко на полдник, стандартный ужин". При таком питании человек получает питательные вещества на нижнем пределе потребностей.
Кроме того, врач также назвал самую "тяжелую" ошибку - это употребление не цельных, а глубоко переработанных, практически искусственных продуктов, то есть "фастфуда".
"В большинстве случаев "фастфуд" - это "пустые калории", которые помимо дефицитов вызывают избыточную выработку инсулина и хроническое воспаление в организме", - добавил он.
Для того, чтобы исправить все ошибки и привычки, нужно сделать акцент в питании на продуктах с наибольшим содержанием жизненно важных веществ, или питательной ценностью. К ним относятся цельные животные продукты: яйца, мясо, птица, рыба, молочные продукты, субпродукты. В качестве гарнира к ним стоит выбирать цельные овощи в любом виде.
"Желательно избегать перекусов, ограничиваясь 3 приемами пищи в интервале с 7-10 утра до 17-19 вечера", - закончил он.
