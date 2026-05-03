Врач рассказал, какие привычки в питании вредят здоровью

Краткий пересказ от РИА ИИ Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов и следование устаревшим рекомендациям ВОЗ — самые частые ошибки в питании россиян.

Самая частая ошибка в питании — следовать привычному рациону, основанному на традициях, например, «утром каша, на обед "первое — второе — компот", яблоко на полдник, стандартный ужин».

Врач рекомендует сделать акцент на продуктах с наибольшим содержанием жизненно важных веществ и ограничить перекусы, придерживаясь трех приемов пищи в день.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, рассказал РИА Новости эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад.

"Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, например, полуфабрикатов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, которые приводят к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению", - сообщил он.

Врач отметил, что самая частая ошибка - это питаться "по привычке", так, как это было принято у родителей: "утром каша, на обед "первое - второе - компот", яблоко на полдник, стандартный ужин". При таком питании человек получает питательные вещества на нижнем пределе потребностей.

Кроме того, врач также назвал самую "тяжелую" ошибку - это употребление не цельных, а глубоко переработанных, практически искусственных продуктов, то есть "фастфуда".

"В большинстве случаев "фастфуд" - это "пустые калории", которые помимо дефицитов вызывают избыточную выработку инсулина и хроническое воспаление в организме", - добавил он.

Для того, чтобы исправить все ошибки и привычки, нужно сделать акцент в питании на продуктах с наибольшим содержанием жизненно важных веществ, или питательной ценностью. К ним относятся цельные животные продукты: яйца, мясо, птица, рыба, молочные продукты, субпродукты. В качестве гарнира к ним стоит выбирать цельные овощи в любом виде.