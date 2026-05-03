В подмосковной Кашире локализовали пожар на складе

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пожар в подмосковной Кашире, где на площади 7,5 тысячи "квадратов" горит склад, локализован, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Ранее главк сообщал, что пожар произошел на складе в подмосковной Кашире на площади 7,5 тысячи "квадратов", горит кровля здания.
"Пожар локализован на площади 7500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что на месте работают 63 человека, 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.