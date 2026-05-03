В Подмосковье загорелся склад на площади 7,5 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пожар произошел на складе в подмосковной Кашире на площади 7,5 тысяч "квадратов", горит кровля здания, данных о пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
"Пожарные Подмосковья ликвидируют возгорание на складе в Кашире. Сообщение о пожаре по адресу улица Строительная, дом 15 поступило в 5.15. Горит кровля здания. На данный момент площадь возгорания составляет 7500 квадратных метров", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало, к тушению привлечен 61 человек, 19 единиц техники.