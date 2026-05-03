Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье загорелся склад на площади 7,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 03.05.2026 (обновлено: 09:33 03.05.2026)
В Подмосковье загорелся склад на площади 7,5 тысячи "квадратов"

В Кашире загорелся склад на площади 7,5 тысячи квадратных метров

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар на складе в подмосковной Кашире. 3 мая 2026
Пожар на складе в подмосковной Кашире. 3 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар на складе в подмосковной Кашире. 3 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковной Кашире на улице Строительная, дом 15 загорелся склад, площадь возгорания составляет 7500 квадратных метров.
  • К тушению пожара привлечены 61 человек и 19 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пожар произошел на складе в подмосковной Кашире на площади 7,5 тысяч "квадратов", горит кровля здания, данных о пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
"Пожарные Подмосковья ликвидируют возгорание на складе в Кашире. Сообщение о пожаре по адресу улица Строительная, дом 15 поступило в 5.15. Горит кровля здания. На данный момент площадь возгорания составляет 7500 квадратных метров", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало, к тушению привлечен 61 человек, 19 единиц техники.
Тушение пожара в селе Новоильинка Томской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Томской области из-за пожара в селе повреждено 16 домов
Вчера, 06:36
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КашираРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала