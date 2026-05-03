Рейтинг@Mail.ru
В Томской области из-за пожара в селе повреждено 16 домов - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 03.05.2026
В Томской области из-за пожара в селе повреждено 16 домов

В Тульской области тушат пожар в селе Новоильинка, повреждено 16 домов

© Главное управление МЧС России по Томской областиТушение пожара в селе Новоильинка Томской области
Тушение пожара в селе Новоильинка Томской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Главное управление МЧС России по Томской области
Тушение пожара в селе Новоильинка Томской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Новоильинка Томской области тушат крупный пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
  • Пострадали 16 жилых домов, из них пять нежилых, информация о пострадавших не поступала.
НОВОСИБИРСК, 3 мая – РИА Новости. Повредивший 16 жилых домов крупный пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушат в селе Новоильинка Томской области, ликвидировано открытое горение, сообщает ГУМЧС по региону.
"Поступило сообщение о ликвидации открытого горения в населенном пункте Новоильинка Шегарского района", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции Евгений Гуров и Александр Меньшиков, спасшие девочку во время пожара в многоквартирном доме в Вологде - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В Вологде сотрудники ГАИ спасли девочку и ее кролика во время пожара
2 мая, 16:32
По данным ведомства, пожар на общей площади в 2,5 тысячи квадратных метров был локализован еще вечером в субботу.
"По уточненным данным, пострадали 16 жилых домов, из них пять нежилых", - сообщили в ведомстве.
Информация о пострадавших не поступала.
В минувшую субботу в регионах Западной Сибири наблюдался сильный ветер.
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В Приморье тушат природный пожар на площади два гектара
2 мая, 18:07
 
ПроисшествияТомская областьЗападная Сибирь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала