В Томской области из-за пожара в селе повреждено 16 домов

НОВОСИБИРСК, 3 мая – РИА Новости. Повредивший 16 жилых домов крупный пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушат в селе Новоильинка Томской области, ликвидировано открытое горение, сообщает ГУМЧС по региону.

"Поступило сообщение о ликвидации открытого горения в населенном пункте Новоильинка Шегарского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар на общей площади в 2,5 тысячи квадратных метров был локализован еще вечером в субботу.

"По уточненным данным, пострадали 16 жилых домов, из них пять нежилых", - сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала.