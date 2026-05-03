Участница "Бессмертного полка" из США раскритиковала противников шествия

ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" по случаю Дня Победы позволяет воздать должное жертвам Второй мировой войны не только со стороны Советского Союза, но и США, а те, кто выступают против шествия, плюют на память своих предков, заявила корреспонденту РИА Новости американка Кайла Пальфенчен, принявшая участие в шествии в Вашингтоне.
В субботу в "Бессмертном полку" приняли участие около сотни человек, включая пожилых соотечественников, родителей с детьми, а также иностранцев.
"Я американка. Я родилась и выросла здесь… и мы прекрасно понимаем, какие жертвы принесли американцы в то время, сражаясь плечом к плечу со своими братьями из Советского Союза. Они погибали с оружием в руках вместе. Они пали в бою вместе", - сказала Пальфенчен агентству.
Она подчеркнула, что для американцев День Победы также имеет важное значение, поскольку позволяет воздать должное жертвам войны.
"Нам больно видеть, что этот праздник встречает противодействие… Речь идет о войне против фашизма — войне, в которой американцы жертвовали своими жизнями точно так же, как и советский народ… Получается, они плюют на память своих предков", - отметила Пальфенчен.