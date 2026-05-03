Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Переменная облачность, к вечеру местами слабый дождь и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня (воскресенья - ред.) синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, скользящего по северной периферии азорского антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, к вечеру местами возможен слабый дождь", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в столице будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.
"Максимальная температура воздуха - плюс 19 - плюс 22, что на три градуса выше климатической нормы мая. Показания барометров немного понизятся и составят 745 миллиметров ртутного столба", - заключил Тишковец.
