В Запорожской области от удара беспилотника ВСУ погиб подросток

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Подросток погиб в Каменке-Днепровской Запорожской области от целенаправленного удара беспилотника ВСУ, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
"Киевские нацисты убили 15-летнего подростка на дороге в Каменке-Днепровской. Парень 2010 года рождения находился в районе своего дома, удар вражеского беспилотника был целенаправленный", - сказал Балицкий.
По его словам, от полученных ранений подросток погиб на месте.
"Глубокие соболезнования родным и близким. Родственникам парня будет оказана помощь", - подчеркнул губернатор.