Подполковник из Ингушетии получил звание Героя России посмертно

НАЛЬЧИК, 3 мая - РИА Новости. Военнослужащий из Ингушетии, подполковник Хасан Тумгоев удостоен звания Героя России посмертно, это пятый житель республики, которому присвоено это высокое звание за время специальной военной операции, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Еще один военнослужащий Ингушетии удостоен высокого звания Героя России, но, к сожалению, посмертно. Указом президента России это звание присвоено подполковнику Хасану Руслановичу Тумгоеву", - написал Калиматов в Telegram-канале.
По его словам, Тумгоев был командиром дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 и до последнего оставался на своем посту.
"Его подразделение прикрывало населенные пункты и важные объекты от ударов беспилотников. Когда по позиции был нанесен удар, он среагировал мгновенно: приказал немедленно эвакуировать личный состав и лично координировал вывод людей из зоны поражения. Хасан не покинул позицию, пока последний его подчинённый не оказался в безопасности. После этого последовал второй удар. В укрытие он уже не успел уйти" , - рассказал глава Ингушетии.
Тумгоеву было 36 лет, он родился и вырос в городе Сунже, окончил Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Говорова, служил в Сирии. У него остались супруга и четверо детей.
"Имя Хасана Тумгоева навсегда вписано в историю страны. Он - пятый военнослужащий из Ингушетии, удостоенный звания Героя России в ходе специальной военной операции", - заключил Калиматов.
