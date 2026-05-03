"Сокол" в гостях обыграл "Волгу" в матче Первой лиги

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Ульяновская "Волга" проиграла саратовскому "Соколу" в матче 32-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 62-й минуте с пенальти забил Амир Кахриманович.
"Волга" с 36 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, "Сокол" (22 очка) одержал четвертую победу в сезоне и остался на заключительной, 18-й строчке.