06:55 03.05.2026 (обновлено: 16:05 03.05.2026)
Генконсул в Зальцбурге отметил возросший интерес на переселение в Россию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Горожане в парке "Зарядье" в Москве
Горожане в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин отметил возросший интерес на переселение в Россию среди соотечественников.
  • Вырос спрос на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантов.
  • В 2024 году количество заявлений на оформление загранпаспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.
ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Спрос на переселение в Россию среди соотечественников вырос, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"Вырос спрос на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантов", - сказал дипломат.
В целом, по его словам, основные обращения граждан России в генконсульство в Зальцбурге сегодня связаны с оформлением загранпаспортов, нотариальными действиями, а также вопросами гражданства и получением справок.
Так, например, по данным генконсула, в 2024 году количество заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом (с 1100 до 2750). Схожую динамику дипведомство зафиксировало и по другим консульским действиям.
