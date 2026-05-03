Генконсул в Зальцбурге отметил возросший интерес на переселение в Россию

ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Спрос на переселение в Россию среди соотечественников вырос, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"Вырос спрос на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантов", - сказал дипломат.
В целом, по его словам, основные обращения граждан России в генконсульство в Зальцбурге сегодня связаны с оформлением загранпаспортов, нотариальными действиями, а также вопросами гражданства и получением справок.
Так, например, по данным генконсула, в 2024 году количество заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом (с 1100 до 2750). Схожую динамику дипведомство зафиксировало и по другим консульским действиям.