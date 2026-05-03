Названы сферы с наибольшим числом вакансий для пенсионеров в России

Пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих, а женщины пенсионного возраста — на позиции сиделки, продавца, вахтера, бухгалтера, упаковщицы и фасовщицы.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар, показал анализ SuperJob для РИА Новости.

"Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна (возрастные пожелания в вакансиях указывать запрещено), поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, мы можем лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей", - обращают внимание аналитики.

"На какие позиции работодатели чаще всего рассматривали резюме соискателей пенсионного возраста: разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, производитель работ, санитар", - говорится в исследовании.

Авторы исследования подчеркнули тот факт, что настоящие высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями, они активно задействованы в своей отрасли и после наступления пенсионного возраста продолжают работать на своих постах.