Рейтинг@Mail.ru
Названы сферы с наибольшим числом вакансий для пенсионеров в России - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 03.05.2026
Названы сферы с наибольшим числом вакансий для пенсионеров в России

РИА Новости: пенсионеры чаще всего ищут работу разнорабочими и поварами

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар.
  • Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна, и судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, можно лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей.
  • Пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих, а женщины пенсионного возраста — на позиции сиделки, продавца, вахтера, бухгалтера, упаковщицы и фасовщицы.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар, показал анализ SuperJob для РИА Новости.
"Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна (возрастные пожелания в вакансиях указывать запрещено), поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, мы можем лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей", - обращают внимание аналитики.
"На какие позиции работодатели чаще всего рассматривали резюме соискателей пенсионного возраста: разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, производитель работ, санитар", - говорится в исследовании.
Авторы исследования подчеркнули тот факт, что настоящие высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями, они активно задействованы в своей отрасли и после наступления пенсионного возраста продолжают работать на своих постах.
Если же такие соискатели ищут работы, то пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих. Женщины пенсионного возраста чаще размещают резюме на соискание таких позиций как сиделка, продавец, вахтер, бухгалтер, упаковщица и фасовщица.
Сварщик - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Раскрыто, на какие рабочие профессии сильнее всего вырос спрос в России
27 февраля, 04:25
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала