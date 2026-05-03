Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: дом на 642 квартиры строят по реновации в Нагорном районе - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 03.05.2026
Овчинский: дом на 642 квартиры строят по реновации в Нагорном районе

Овчинский: дом более чем на 600 квартир строят по реновации на юге Москвы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Строители проводят монолитные работы для возведения дома по программе реновации в Нагорном районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка появится на участке на Криворожской улице, где до этого стояли старые дома, которые позже снесли.
"Дом на Криворожской улице, построенный по индивидуальному проекту, станет архитектурной доминантой района. Яркие фасады в карминном оттенке с белыми акцентными вертикалями выгодно выделят здание в городской среде. Интересным решением станет рампа, соединяющая жилой корпус с нежилым зданием, в котором будут располагаться коммерческие помещения", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что жилой комплекс общей площадью около 60 тысяч "квадратов" будет состоять из пяти секций и 642 квартир. Сейчас на стройплощадке возводят монолитные конструкции для первого этажа, добавил он.
Новостройка будет расположена рядом со станцией метро "Нагорная". Также там есть парк Вершинина, Коробковский сад и городской горнолыжный курорт. Кроме того, поблизости работают образовательные заведения, медцентры и другие соцучреждения, подчеркнули в департаменте градостроительной политики.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала