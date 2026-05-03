Овчинский: дом на 642 квартиры строят по реновации в Нагорном районе

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Строители проводят монолитные работы для возведения дома по программе реновации в Нагорном районе на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появится на участке на Криворожской улице, где до этого стояли старые дома, которые позже снесли.

"Дом на Криворожской улице, построенный по индивидуальному проекту, станет архитектурной доминантой района. Яркие фасады в карминном оттенке с белыми акцентными вертикалями выгодно выделят здание в городской среде. Интересным решением станет рампа, соединяющая жилой корпус с нежилым зданием, в котором будут располагаться коммерческие помещения", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр уточнил, что жилой комплекс общей площадью около 60 тысяч "квадратов" будет состоять из пяти секций и 642 квартир. Сейчас на стройплощадке возводят монолитные конструкции для первого этажа, добавил он.