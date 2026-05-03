19:00 03.05.2026
Сидоренко и Тайлакова выиграли чемпионат России по настольному теннису

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Сидоренко стал чемпионом России по настольному теннису в мужском одиночном разряде.
  • Мария Тайлакова завоевала золото в женском одиночном разряде на чемпионате России по настольному теннису.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Сидоренко и Мария Тайлакова завоевали золото в мужском и женском одиночных разрядах на чемпионате России по настольному теннису в Москве.
В финале Сидоренко одержал победу со счетом 4-2 над Денисом Ивониным. Третье место разделили Дмитрий Виноградов и Максим Гребнев.
В женском финале Тайлакова со счетом 4-3 обыграла Екатерину Зиронову. Бронзовыми призерами стали Элизабет Абраамян и Валерия Щербатых.
ТеннисДмитрий ВиноградовМария ТайлаковаВладимир Сидоренко
 
