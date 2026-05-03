Сидоренко и Тайлакова выиграли чемпионат России по настольному теннису

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Владимир Сидоренко и Мария Тайлакова завоевали золото в мужском и женском одиночных разрядах на чемпионате России по настольному теннису в Москве.
В финале Сидоренко одержал победу со счетом 4-2 над Денисом Ивониным. Третье место разделили Дмитрий Виноградов и Максим Гребнев.
В женском финале Тайлакова со счетом 4-3 обыграла Екатерину Зиронову. Бронзовыми призерами стали Элизабет Абраамян и Валерия Щербатых.