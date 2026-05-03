Турецкие наемники на Украине недовольны, что им снизили обещанные выплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкие наемники, воевавшие на стороне Украины, разочарованы тем, что их приравняли к обычным украинским солдатам.
- Изначально наемники получали обещанные выплаты в размере примерно 3000–4000 долларов, но затем условия резко изменились, и их доходы снизились.
- Турецкие наемники недовольны, поскольку не могут общаться с командованием из-за языкового барьера и отсутствия мотивации.
КУРСК, 3 мая — РИА Новости. Турецкие наёмники, воевавшие на стороне Украины, разочарованы тем, что их приравняли к обычным украинским солдатам и снизили обещанные выплаты, рассказал РИА Новости турецкий журналист Джем Кыран.
"Украина их вызвала и очень хорошие деньги обещала, примерно 3000-4000 долларов. Их позиции снизились: они уже не иностранцы, они уже как украинские солдаты, обычные солдаты", — сообщил журналист.
Вербовщик рассказал, зачем ВСУ нужны наемники
1 мая, 03:18
Об этом Джем Кыран узнал от турецкого наёмника и из анализа социальных сетей. По его словам, изначально наемники имели отдельные подразделения и получали обещанные суммы. Однако теперь условия резко изменились.
"Они украинский язык не знают. С командиром они не могут общаться. Денег ещё меньше стало. То есть очень много непонятности у них. И, соответственно, они недовольны", — добавил Кыран.
Журналист отметил, что турки не могут общаться с командованием, поскольку никто не говорит с ними по-английски, а учить украинский язык никто не хочет. Мотивация, которая была в начале, полностью исчезла.
"Сейчас они получают уровень обычного украинского солдата. Они же почему приехали туда — за деньги... Ждут от них изучения украинского языка. Никто с ними не занимается, по-английски не разговаривает. Уже у них вот этой мотивации нет, как раньше", — резюмировал Кыран.
ВСУ берут в наемники всех подряд без отбора, сообщил источник
29 апреля, 06:51