Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкие наемники, воевавшие на стороне Украины, разочарованы тем, что их приравняли к обычным украинским солдатам.

Изначально наемники получали обещанные выплаты в размере примерно 3000–4000 долларов, но затем условия резко изменились, и их доходы снизились.

Турецкие наемники недовольны, поскольку не могут общаться с командованием из-за языкового барьера и отсутствия мотивации.

КУРСК, 3 мая — РИА Новости. Турецкие наёмники, воевавшие на стороне Украины, разочарованы тем, что их приравняли к обычным украинским солдатам и снизили обещанные выплаты, рассказал РИА Новости турецкий журналист Джем Кыран.

"Украина их вызвала и очень хорошие деньги обещала, примерно 3000-4000 долларов. Их позиции снизились: они уже не иностранцы, они уже как украинские солдаты, обычные солдаты", — сообщил журналист.

Об этом Джем Кыран узнал от турецкого наёмника и из анализа социальных сетей. По его словам, изначально наемники имели отдельные подразделения и получали обещанные суммы. Однако теперь условия резко изменились.

"Они украинский язык не знают. С командиром они не могут общаться. Денег ещё меньше стало. То есть очень много непонятности у них. И, соответственно, они недовольны", — добавил Кыран.

Журналист отметил, что турки не могут общаться с командованием, поскольку никто не говорит с ними по-английски, а учить украинский язык никто не хочет. Мотивация, которая была в начале, полностью исчезла.