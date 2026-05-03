"Формула-1" перенесла гонку Гран-при Майами из-за сильных ливней - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
11:23 03.05.2026 (обновлено: 11:24 03.05.2026)
"Формула-1" перенесла гонку Гран-при Майами из-за сильных ливней

Болиды в гонке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начало гонки Гран-при Майами "Формулы-1" перенесли из-за погодных условий.
  • Решение о переносе старта гонки было принято после переговоров между Международной автомобильной федерацией (FIA), "Формулой-1" и организаторами гонки в Майами.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Начало гонки Гран-при Майами "Формулы-1" перенесено из-за погодных условий, сообщается на странице организации в соцсети Х.
Гонка должна была стартовать в 23:00 мск, но из-за прогноза сильных ливней было принято решение начать заезд в 20:00 мск.
"По итогам переговоров между Международной автомобильной федерацией (FIA), "Формулой-1" и организаторами гонки в Майами было принято решение перенести старт гонки в связи с прогнозом погоды, согласно которому во второй половине дня, ближе к первоначально запланированному времени старта гонки, ожидаются сильные ливни", - говорится в заявлении.
С первой позиции в гонке стартует пилот "Мерседеса" итальянец Кими Антонелли. В 2025 году победителем Гран-при Майами стал австралиец Оскар Пиастри из "Макларена".
