"Формула-1" перенесла гонку Гран-при Майами из-за сильных ливней

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Начало гонки Гран-при Майами "Формулы-1" перенесено из-за погодных условий, сообщается на странице организации в соцсети Х.

Гонка должна была стартовать в 23:00 мск, но из-за прогноза сильных ливней было принято решение начать заезд в 20:00 мск.