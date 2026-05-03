В Москве за 11 лет обновили 70 домов с колоннами

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Семьдесят домов с колоннами обновили в Москве за 11 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"За 11 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок около 70 жилых домов с колоннами. Эти архитектурные элементы придают зданиям торжественный вид, превращая обычные дома в настоящие украшения улиц. Выполненные работы позволили восстановить фасадные конструкции и сохранить здания на многие годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из домов с колоннами отремонтировали в 2021 году, это трехэтажное жилое здание по адресу: район Восточный, улица Главная, дом 5. Дом сложной формы был возведен в 1937 году по индивидуальному проекту. Основное внимание привлекают террасы, их в доме девять, они украшены пилястрами и арочным сводом с колоннами, первый этаж выделен рустовкой.

Кроме того, преобразился жилой дом для работников Инжкоопстроя, входившего в ведомство Наркомата легкой промышленности. Он расположен по адресу: Котельническая набережная, дом 25, корпус 2.