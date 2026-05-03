09:24 03.05.2026 (обновлено: 14:36 04.05.2026)
В Москве за 11 лет обновили 70 домов с колоннами

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Семьдесят домов с колоннами обновили в Москве за 11 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За 11 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок около 70 жилых домов с колоннами. Эти архитектурные элементы придают зданиям торжественный вид, превращая обычные дома в настоящие украшения улиц. Выполненные работы позволили восстановить фасадные конструкции и сохранить здания на многие годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из домов с колоннами отремонтировали в 2021 году, это трехэтажное жилое здание по адресу: район Восточный, улица Главная, дом 5. Дом сложной формы был возведен в 1937 году по индивидуальному проекту. Основное внимание привлекают террасы, их в доме девять, они украшены пилястрами и арочным сводом с колоннами, первый этаж выделен рустовкой.
Кроме того, преобразился жилой дом для работников Инжкоопстроя, входившего в ведомство Наркомата легкой промышленности. Он расположен по адресу: Котельническая набережная, дом 25, корпус 2.
Подчеркивается, что в 2025 году специалисты привели в порядок еще один дом в стиле советской неоклассики с колоннами - здание на Ленинградском проспекте (дом 48). Фасады строения имеют сложную пластику с декоративными элементами, к зданию примыкает соседний жилой дом. Главный фасад симметричен, акцентирован тремя ризалитами с эркерами, и сандриками, а на уровне первого-второго этажей - колоннадами с портиками и балюстрадами. Завершают его люкарны в виде портиков со стекающими волютами. Фасады здания оштукатурены, по его периметру тянется венчающий карниз. Колоннами оформлены входные группы дома.
