В Москве провели промывку Крестовского путепровода в рамках весенней уборки

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели промывку Крестовского путепровода в рамках весенней уборки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В общей сложности привели в порядок после зимы более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Провели промывку Крестовского путепровода, который расположен на проспекте Мира и проходит над путями Октябрьской железной дороги", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что работы выполнила бригада коммунальных служб, были задействованы две поливомоечные машины. Движение автомобилей и пешеходов на время работ не ограничивали.
"Тщательно промыли с помощью аппаратов высокого давления и моющих средств тротуары, чугунные ограждения и четыре классических фонтана, расположенных на разных концах путепровода", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что каждое сооружение промывали после зимы по специальной технологии. Применяемые моющие средства и растворы полностью безопасны для людей и окружающей среды.